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Советы по выбору холодильника для дома

На вопрос, без чего нельзя обойтись на кухне, последует вполне однозначный ответ — без холодильника и плиты. Хранение продуктов в холодильнике вошло в привычку, и мы не можем представить повседневной жизни и домашнего быта без этого полезного агрегата. Рано или поздно настает момент, когда нужно заменить старое устройство на новое. И если вы думаете, что ключевых критериев выбора у этой техники мало, то вы сильно заблуждаетесь.

Советы по выбору холодильника для дома

Технические характеристики холодильников

Выбирая качественный и надежный холодильник в АЛЛО, следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Тип конструкции. Есть агрегаты с распашными дверцами, полноразмерные модели с камерой для заморозки или без, многодверные и компактные устройства. Каждый из этих приборов отличается друг от друга габаритами. Выбор той или иной конструкции зависит от интерьера и размеров помещения.
  • Технология разморозки. Технология No Frost, которая не дает скапливаться конденсату на стенках устройства, используется в большинстве современных моделей.
  • Тип компрессора. Существует два типа: обычные и инверторные. Первые, охлаждая до нужной температуры прибор, отключаются и после ее повышения повторяют весь цикл. Их работа сопровождается вибрациями и повышенным шумом. Инверторные компрессоры более экономичны, бесшумны и долговечны.

Подобранная с учетом личных нужд техника будет служить долгие годы и радовать вас.

Дополнительные функции

Их наличие делает использование техники более комфортным. Световая индикация, внешний дисплей, smart-управление, зона свежести, антибактериальные фильтры и покрытие, защита от детей значительно облегчают процесс эксплуатации.

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