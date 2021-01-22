Создана самая большая в истории карта Вселенной

Астрономы, используя изображения, полученные из Национальной обсерватории Китт-Пик и Межамериканской обсерватории Серро Тололо, создали самую большую в истории карту неба, включающую более миллиарда галактик.

Ученые подготовили девятый и последний выпуск данных исследований DESI Legacy Imaging Surveys. Напомним, DESI расшифровывается как Dark Energy Spectroscopic Instrument — спектроскопический прибор темной энергии. Этот инструмент предназначен для проведения спектрографических астрономических исследований далеких галактик. Темная энергия — гипотетическая форма энергии, равномерно заполняющая все пространство Вселенной и проявляющаяся в антигравитации, то есть гравитации, отталкивающей, а не притягивающей массивные тела. Была введена в математическую модель Вселенной, чтобы объяснить, по какой причине она расширяется с ускорением.

Публикация новых данных в виде карты неба с более чем миллиардом галактик закладывает основу для нового пятилетнего исследовательского проекта DESI. Его цель — дать новое понимание природы темной энергии. Карта впервые опубликована на заседании Американского астрономического общества в январе 2021 года.

Посмотреть карту можно здесь:

На протяжении тысячелетий люди использовали карты, чтобы понимать и ориентироваться в нашем мире и помещать себя в контекст: мы полагаемся на карты, чтобы показать нам, где мы находимся, откуда мы пришли и куда мы идем. Астрономические карты в огромном масштабе продолжают эту традицию. Они определяют местонахождение Земли в космосе и рассказывают историю и судьбу Вселенной. Она будет расширяться вечно, причем сейчас этот процесс ускоряется из-за темной энергии. Картирование может помочь объяснить, что такое темная энергия и почему она существует.

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»