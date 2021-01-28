Способы очистки утюга

Если во время глажки вы чувствуете, что утюг прилипает к одежде, это признак того, что определенно пора очистить рабочую поверхность, иначе вы не разгладите одежду, а испачкаете или даже обожжете ее. Перед каждой домохозяйкой встает вопрос: чем почистить утюг?

Дистиллированная вода и белый уксус

Белый уксус, растворенный в дистиллированной воде, быстро удаляет ворсинки, приставшие к рабочей поверхности утюга. Если у вас есть белый уксус, то обязательно попробуйте этот очиститель.

Составляющие:

- 1/2 стакана дистиллированной воды (125 мл),

- 1/2 стакана белого уксуса (125 мл).

Слейте оба компонента в одну банку и перемешайте. В получившейся жидкости смочите чистую ткань и протрите ею рабочую поверхность утюга. Это лучше будет сделать, пока утюг еще немного теплый. Таким образом чистите утюг пару раз в неделю, и вы не повредите одежду.

Нашатырный спирт

Возьмите марлю и смочите ее раствором нашатырного спирта. Данное средство очень эффективно. Правда, втирать его необходимо интенсивно, поэтому придется потратить время и силы. Самое главное — не просто гладить поверхность, а прилагать усилия. Очистка не составит труда, если использовать большее количество нашатырного спирта.

Соль

Рабочую поверхность утюга можно очистить солью. Ее текстура такова, что вы можете легко оттереть ворсинки ткани, приставшие к металлу.

Составляющие:

2 столовые ложки крупной соли (30 г);

газета.

Расправьте газету и посыпьте ее солью. Затем включите утюг и проведите ним по соли (как при глажке одежды), пока на рабочей поверхности не останется грязных пятен. Когда утюг остынет, протрите его мягкой тканью.

Свечной воск

Воск также используют для того, чтобы убрать грязь с основания утюга. Воск скользкий, он смягчает остатки ворса, поэтому их легко удалить.

Сначала включите и нагрейте утюг, затем протрите рабочую поверхность восковой свечой. Подождите несколько минут, пока воск нагреется, затем сотрите его остатки мягкой тканью (утюг должен быть еще немного теплым). Если грязь осталась, снова нагрейте утюг и протрите его вощеной бумагой.

Зубная паста

Зубной пастой можно чистить основание утюга. Активные компоненты пасты эффективно удаляют ворсинки пригоревшей ткани.

Выдавите небольшое количество зубной пасты и нанесите ее на металлическое основание утюга, который должен быть холодным. Затем тщательно протрите чистой губкой. После очистки запустите программу подачи пара и подождите несколько минут. Удалите губкой остатки зубной пасты.

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