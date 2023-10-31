Співачці Чичеріній, яка співала про «голову замкнуло», повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка підтримує збройну агресію рф проти України.

Напередодні 2023 року вона опублікувала на Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових ЗСУ здаватися у рашистський полон, повідомляє Судово-юридична газета.

Крім того, погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

Також після теракту в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

Таку агітацію вона супроводжувала «гаслами», в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф.

СБУ нагадує, що у березні 2022 року Чичеріна незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Чичеріній повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);ст. 436 (пропаганда війни);ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Агентство Телевидения Новости