США рассекретили разработки советских ученых во времена Второй мировой войны

В Красной армии могли служить "солдаты-киборги"

Американские войска в 1945 году в Германии захватили довольно странный медицинский центр, в котором по всем признакам проводили опыты над людьми. Позже выяснилось, что это был медицинский центр особого назначения, в котором пытались создать «универсальных солдат», передает Влад.Тайм.

При более детальном изучении стало понятно, что над советскими военнопленными проводились опыты. Им вживлялись титановые кости вместо органических. Однако эти титановые протезы приживались плохо. Также американские военные обнаружили, что опыты ставились не только над скелетом человека, но и над разумом.

Универсальный солдат Красной армии Фото: Влад.Тайм

В процессе исследования удалось понять, что немцы хотели создать солдата, который бы не чувствовал боль. Поэтому военнопленные подвергались опытам на головном мозге. К ним подсоединялись электроды, которые были призваны блокировать работу участка мозга, отвечающего за ощущение боли.

Профессор Д. Страсберг обнародовал научную работу «Секретное Оружие Советов», в которой говорилось, что советские ученые также пытались создать подобие «универсального солдата». Для этого были привлечены 300 добровольцев, которые участвовали в секретных опытах. Каждый из таких добровольцев давал подписку о неразглашении тайны. Любая утечка информации каралась смертью. Профессор отметил, что приживаемость титановых протезов и костей была низкой, но тогда удалось создать несколько элитных подразделений с такими «суперсолдатами».

Красная армия Фото: Инфовзор

Доказательством существования «универсальных солдат» была обнаружение захоронения под Витебском (Беларусь), в котором находился скелет с металлическими костями. На таких костях удалось различить надпись «Харьков. 1934. АСЧ 760978-Ц». Однако скелет смыло паводком, который и открыл его миру.

В начале 20 столетия советские ученые проводили множество безумных опытов и исследований, а также пытались создать оружие массового поражения. Работа конструкторов дала свои плоды, которые можно наблюдать по сей день. Во время Второй мировой войны упор делался на танки, так как они могли изменить ход всего боя. Поэтому СССР создавал мощные машины с невероятными размерами. Однм из них оказался так Эдварда Гротте. Вес машины составлял 1000 тонн. Она оснащалась тремя башнями с разными типами вооружения и должна была самостоятельно идти в атаку.

Источник: akcenty.com.ua/

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