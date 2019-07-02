Стала известна причина аномальной жары 2019 года

До конца лета ожидаются температурные рекорды и грозы.

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.

Как передают Euronews, причиной аномальной жары 2019 года является система из двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют собой южный циклон, который мог бы охладить воздух. В итоге возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из испанской и африканской пустынь. Результатом станут температурные рекорды и интенсивные грозы.

Источник: lenta.ua

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