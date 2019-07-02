Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 202

Стала известна причина аномальной жары 2019 года

Стала известна причина аномальной жары 2019 года

До конца лета ожидаются температурные рекорды и грозы.

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.
Как передают Euronews, причиной аномальной жары 2019 года является система из двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют собой южный циклон, который мог бы охладить воздух. В итоге возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из испанской и африканской пустынь. Результатом станут температурные рекорды и интенсивные грозы.

Источник: lenta.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Учёные посчитали, сколько времени нужно проводить на природе
Сегодня 09:09    104
Как пережить жару в городе. Рекомендации экспертов
27.06.2019 08:10    162
Эксперты назвали лучшие прохладительные напитки в летнюю жару
25.06.2019 09:09    242
Мощная магнитная буря подпортит украинцам выходные: новый удар не пощадит никого
07.06.2019 18:08    647
День летнего солнцестояния 2019: дата самого длинного дня в году
23.05.2019 11:26    522
Ученые предупредили о сильном изменении погоды
15.04.2019 08:51    542
Зачем переводят часы в Украине в 2019 году
25.03.2019 09:47    631
Мороз и ветер превратили озеро Балатон на зимнюю страну чудес
24.01.2019 08:52    749
Как не страдать от жары в авто летом
10.08.2018 08:32    457
Глобального потепления не избежать: Землю ждут «горячие времена»
08.08.2018 10:57    711
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 