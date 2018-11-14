Стало известно, на сколько в Украине подорожает интернет

В целом подорожание будет не слишком резким.



В 2019 году произойдет повышение тарифов на интернет и кабельное телевидение. К такому мнению пришли участники отраслевой конференции Telecom, IT, Media – 2018.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.



По словам представителя компании «Киевстар» Николая Бумажного, на протяжении последних четырех лет тарифы на интернет росли со скоростью 12-15% в год. В 2019 году не стоит ожидать резкого скачка цен. Причина – высокая конкуренция на соответствующем рынке. Однако подорожание может достигнуть 20%.



Прежде всего провайдеры начнут повышать тарифы на самые дешевые пакеты услуг.



Александр Арутюнян, глава комитета Интернет Ассоциации Украины:

Думаю, к середине 2019 года социальный пакет будет стоить около 150 грн. Самый популярный покупаемый пакет – 100 Мбит/с – приблизится к 200 грн. А стоимость дорогих предложений может не измениться: маркетологи берегут свою премиальную абонентскую базу.



Специалисты ожидают, что в среднем стоимость интернета вырастит на 20-30 гривен.

Источник: http://hronika.info/tehnologii/369488-stalo-izvestno-na-skolko-v-ukraine-podorozhaet-internet.html

Новости портала «Весь Харьков»