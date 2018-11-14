Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:48
Просмотров: 49

Сын Уилла Смита назвал имя своего бойфренда

Сын Уилла Смита назвал имя своего бойфренда

Раньше юноша не высказывался насчет своей ориентации и не раскрывал подробности личной жизни

Не секрет, что 20-летний сын Уилла Смита Джейден отличается таким уровнем креативности, что даже его фанаты иногда не в силах понять, говорит он серьезно или шутит. Вчера юный актер и рэпер обронил очередную фразу, которая оставила в ступоре зрителей на его концерте: Джейден заявил, что у него есть парень — 27-летний Tyler the Creator.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 13 Ноя 2018 в 2:35 PST

«Тайлер — мой лучший друг, я его очень люблю. Он не хочет об этом говорить, но он *** мой бойфренд, уже очень давно. Я говорю правду, запомните это!», — эмоционально выкрикивал со сцены Джейден, пока его друг в толпе смущенно прикрывал лицо, смеялся и показывал Смиту-младшему средний палец.


На этом романтичная история не закончилась, после концерта рэперы продолжили выяснять отношения в Твиттере. Джейден еще раз напомнил в присутствии восьми миллионов подписчиков: «Тайлер, я всем рассказал, теперь ты не сможешь это отрицать». В ответ друг снова скромно посмеялся и назвал его безумцем. Был ли это случайный каминг-аут или новый уровень троллинга от Смита, пока неясно. Раньше юноша не высказывался насчет своей ориентации и не раскрывал подробности личной жизни, но всегда любил самовыражение без оглядки на общественные нормы: например, Джейден часто бывает замечен в юбках и платьях. 

Источник: http://glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Король Марокко случайно уснул возле Мелани Трамп и стал звездой соцсетей
13.11.2018 09:38    315
Сколько получают звезды за проведение новогоднего корпоратива
12.11.2018 15:43    218
Дeми Мур зaкрутилa рoмaн c жeнщинoй (фoтo)
09.11.2018 09:53    455
Британский пассажир придумал способ перевозить багаж бесплатно
07.11.2018 10:12    377
Педан вслед за Ефросининой подшутил над клипом «Плакала» группы Kazka
07.11.2018 10:02    313
Иван Ургант сфотографировался без одежды
06.11.2018 00:50    632
Обнаженная блондинка прервала футбольный матч. Охрана была бессильна (фото, видео)
05.11.2018 18:55    378
В Сети отыскали самого надменного в мире кота
05.11.2018 18:10    262
Голландцы создали ну очень необычную водку
02.11.2018 08:32    277
Анджелина Джоли встречается с бывшим мужем Дженнифер Анистон — СМИ
01.11.2018 11:32    246
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 