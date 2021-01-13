Тарифи на електроенергію у 2021: що зміниться для населення
З 1 січня 2021 року різко подорожчала електроенергія для населення через скасування пільгового тарифу. Експерти стверджують, що рішення є необхідним для функціонування галузі.
У матеріалі Економіки 24 розповідаємо що змінилося для населення на ринку електроенергії та чого очікувати далі.
Ціна на електроенергію у 2021 році
Протягом січня-березня 2021 року ціна на електроенергію для населення буде фіксованою – 1,68 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою Кабміну. Пільгові 90 копійок за перші 100 кіловат-годин – скасували з 1 січня цього року.
Крім того, скасували пільговий тариф для тих категорій населення та будівель, для яких він раніше діяв, незалежно від обсягів споживання.
Це:
- Житлові приміщення, обладнані електроопаленням;
- Багатодітні сім’ї, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;
- Населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій;
- Гуртожитки.
Тепер для них, як і для всіх, тариф – 1,68 гривні.
Проте продовжать діяти тарифні коефіцієнти для населення, яке має облік споживання електроенергії за періодами часу. Так можна відчутно зекономити.
Двозонні тарифи:
- У нічний період з 23:00 по 7:00 діє тариф 0,84 копійки;
- В інші години діє стандартний тариф – 1,68 гривні.
Тризонні тарифи:
- У пікові години (з 8:00 по 11:00 та з 20:00 до 22:00) діє підвищений тариф – 2,52 гривні за кіловат-годину.
- У звичайні години (з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00) діє звичайний тариф – 1,68 гривні;
- Вночі з 23:00 до 7:00 тариф становить 0,672 гривні.
Як перейти на багатотарифний облік?
Є кілька способів. Потрібно зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Після цього вам надсилають на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік.
Серед інших способів: особисте звернення в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.
Як відреагували українці на скасування пільги
Кілька міст України відреагували протестами на скасування пільгового тарифу, а також підвищення тарифу на газ. Зокрема у Миколаєві, Полтаві, Харкові та Кривому Розі вийшли по кілька десятків людей на акції протесту.
Якщо врахувати, що в середньому українці споживають 165 кіловат-годин на місяць (за даними НКРЕКП), а перші 100 кіловатів фактично подорожчали на 87%, то для багатьох українців платіжка прийде з більшою сумою.
Чого чекати з квітня
В Україні вже давно планують перейти на ринкове ціноутворення тарифів на електроенергію. Адже ціна, яка не змінювалася ще з 2017, суттєво занижена. І, ймовірно, перед переходом ціну поступово підніматимуть.
Наступне подорожчання цін на електроенергію буде ще у 2021 та у 2022 роках. Об'єктивно, має відбутись подальше зростання, що привести її до того рівня, який дасть можливість виробникам енергії працювати без збитків,
– пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі 24 каналу.
На думку фахівця, вартість має складати мінімум 2,5 – 3 гривні за кіловат-годину. Він наголосив, що сьогодні "Енергоатом" постачає енергію для населення, фактично, собі у збиток – зараз це приблизно 25 мільярдів гривень.
Експерт додав, великим мінусом є те, що підвищення відбулося без попередження. Також це не відбулось кілька етапів, як це було раніше. З ним згоден і Геннадій Рябцев, який розповів, що постанову варто було б дати до обговорення за місяць до прийняття.
Чому збільшують тарифи на електроенергію для населення
Вимога МВФ
Скасування пільгового тарифу є також однією з вимог МВФ, розповів в ефірі 24 каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев.
Потім було б дорожче
Рябцев також наголосив на численних проблемах галузі, які через нестачу грошей лише накопичуються. Якби зараз пільговий тариф не скасували, то потім українцям довелося б платити ще більше.
Це багатомільярдні заборгованості, зниження надійності й безпечності об'єднаної енергосистеми та неоднакові для всіх учасників ринку правила гри,
– наголосив експерт.
У Мінекономіки також дали схоже пояснення. У відомстві зазначили, що якщо запропоновані зміни не прийняли б, то ціна для побутових споживачів формувалася б на ринкових умовах.
Це призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення. А це приблизно 3,3 гривні за кіловат на годину,
– пояснили у Міненерго.
У Міненерго зазначили, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії за січень – березень 2021 року. А над стратегією подальшої стабілізації працюватимуть цього місяця.
Низькі тарифи: наслідки для галузі
В Україні найчастіше у Європі зникає світло
В українських оселях світло зникає набагато частіше, ніж у європейських. Середньостатистично електропостачання відсутнє 696 хвилин на рік. І якщо нічого не міняти, то це число зросте до як мінімум 900 хвилин на рік, стверджують експерти з "Укрпромзовнішекспертизи".
Потрібні інвестиції
Через недостатність фінансування модернізації електромереж ступінь їх зносу перевищує 70%, а загальна сума інвестиційної заборгованості складає щонайменше 17,5 млрд доларів, – заявив директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк на онлайн-дискусії.
Як зазначають експерти, єдиний вихід – це вливання великих інвестицій в українські електромережі. А для цього потрібен перехід до RAB-регулювання (більш відомого як стимулююче), в результаті якого і зростуть ціни на електроенергію для населення.
Щоб модернізувати всі електромережі в Україні потрібно 1,2 мільярда доларів, заявили на онлайн-дискусії. Натомість середньорічні інвестиції – 245 мільйонів доларів. Це в 5 разів менше, ніж потрібно.
Про необхідність переходу до RAB-тарифу заявили і в Міненергетики. За їх підрахунками за дії теперішньої системи витрати+ необхідно вкладати щороку 11 мільярдів гривень, а за останні роки щорічно інвестиції складали 4 мільярди гривень, майже втричі менше.
Досвід Румунії
Румунія мала зношеність електромереж 70%, але при провадженні стимулюючого регулювання скоротила цю зношеність до 48%, розповів Олександр Візір, директор ГС "Розумні електромережі України" на онлайн-дискусії.
Як високі тарифи для підприємців впливають на витрати населення
Експерти на дискусії про стимулююче тарифоутворення на ринку електроенергії зазначили, що фінансовий тягар за низькі ставки для населення лягає на український бізнес, а не на державу. Проте якщо подумати, то зрештою українці все одно за це платять. Ось чому:
- Основна складова тарифу на воду – це електропостачання компанії, за яку вона сплачує за тарифами для підприємців. І щоб отримувати прибуток, ці витрати включають у тариф на воду для населення.
- Послуги салонів краси, кінотеатрів та різних розважальних центрів теж містять у собі витрати на електроенергію, яку вони сплачують за високими тарифами.
- Теж саме із товарами, які виробляються на підприємствах, що за високими тарифами сплачують за електроенергію.
Источник: economy.24tv.ua