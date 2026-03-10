Трамп пропонує Кубі здатися «по-дружньому»

Куба має два варіанти розвитку подій – або погодитися на «дружнє поглинання» Штатами, або зіткнутися з «недружнім» сценарієм.

Про це під час брифінгу у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Кореспондент.

Трамп дав зрозуміти, що кубинський лідер Мігель Діас-Канель та його режим можуть або по-доброму погодитися на зміну влади, або відмовитися, але, за словами президента США, результат для Куби буде однаковим, бо Вашингтон у будь-якому разі встановить контроль над островом.

«І це може бути дружнє поглинання. А може і не бути дружнім. Це не має значення, тому що вони, як то кажуть, вже на останньому подиху. У них немає енергії. У них немає грошей. Вони перебувають у глибокій гуманітарній кризі», – заявив Трамп.

За його словами, Куба опинилася в скрутному становищі після розриву її зв’язків із Венесуелою, що, за словами Трампа, припинило фінансову підтримку з Каракаса.

«Як ви знаєте, вони (кубинська влада – ред.) дуже погано поводилися з багатьма людьми. І багато хто з цих людей – кубино-американські виборці, які підтримали мене на рекордному рівні, – вони дуже важливі для мене. Я знаю, через що вони пройшли. Вони пройшли через справжнє пекло», – наголосив президент США.

Трамп повторив, що Куба може погодитися здатися «по-доброму», однак Вашингтон все одно візьме її під свій контроль.

