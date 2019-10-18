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"Юзик" из "Вечернего квартала" раздавал билеты на юмористическое шоу в зале ВР: фотофакт

Юзик из Вечернего квартала раздавал билеты на юмористическое шоу в зале ВР: фотофакт

Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик") был пойман на раздаче билетов на юмористическое шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады Украины. Первой об этом рассказала бывшая певица Анастасия Приходько.

На своей странице в фейсбуке Анастасия Приходько обнародовала фотографии из сессионного зала Верховной Рады, на которых можно увидеть, как Юрий Корявченков перечисляет и раздает билеты своим коллегам на шоу "Вечерний квартал".

"Если делать нечего тебе мой друг, если ты от жизни своей устал, здесь всегда зажигает наш "Вечерний квартал". Юрий Корявченков, ну разве так можно?", – говорится в заметке эксартистки, которую она процитировала несколькими строками из главного саундтрека телешоу.

Юрій Корявченков слуга народу

Скриншот с фейсбук-страницы Анастасии Приходько

Журналист телевизионного канала "UATV на русском" Евгений Агарков также обнародовал фото с Корявченковым, которые "взял" у Анастасии Приходько и выразил свое негодование. По его словам, таких билетов была целая пачка и цена одного может составлять около 3500 гривен.

"Юзик" раздает билеты в сессионном зале парламента на "Вечерний квартал". Работа в Раде "кипит". Билетов целая пачка (на фото не все), цена одного иногда варьируется до 3500 гривен. Далее возникает логичный вопрос: "Что означает эта раздача? Блат? Взятка? Поощрение? Расплата? По идее, таким вопросом, должны заняться антикоррупционные органы ... Теперь он не" Юзик "... а Юрик" кассир "Корявченков ... когда в ленте прочитал: "Можно вывести мальчиков из "95 квартала" , но "95 квартал "из мальчиков - никогда", - говорится в заметке журналиста.

Юрій Корявченков слуга народуСкриншот с фейсбук-страницы Евгения Агаркова

Что известно про Юрия Корявченкова?
Комик и актер сейчас является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", членом Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства. Во время президентских выборов возглавлял штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге. В частности, актер под псевдонимом "Юзик" был административным директором студии "95 квартал" и участвовал в шоу, но в 2019 году покинул команду шоу, когда стал депутатом ВР 9 созыва.


 

Источник: 24tv.ua

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