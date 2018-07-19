В Алматы зарезан лучший фигурист Казахстана, бронзовый олимпийский призер

Убит бронзовый призер зимней Олимпиады-2014 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен.

Убийство произошло средь бела дня в Алматы. Тен попытался оказать сопротивление автомобильным ворам, которые стали снимать зеркала с его машины.

В этой схватке фигуристу было нанесено ножевое ранение в верхнюю часть бедра, и он умер от кровопотери.

Пока Тена доставили в больницу, он потерял три литра крови. Реанимационные мероприятия в Центральной городской клинической больнице Алматы не принесли результата.





Агентство Телевидения Новости