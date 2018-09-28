В центре Киева установили гигантскую синюю руку
Новый арт-объект в центре столицы Украины символизирует дружбу и общение.
Скульптуру установили в четверг, 27 сентября, у снесенного памятника Ленину в районе Бессарабки.
Фото: пресс-служба КГГА
Установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы Киев — город мира по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности).
Фото: пресс-служба КГГА
Автор произведения — румынский скульптор Богдан Раци. Его работа называется Middle Way. Как сообщили в ККГА, арт-объект установлен временно.
Фото: пресс-служба КГГА
Памятник мгновенно вызвал оживленную дискуссию в соцсетях и появление новых фотожаб:
Источник: vokrugsveta.ua