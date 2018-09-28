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В центре Киева установили гигантскую синюю руку

В центре Киева установили гигантскую синюю руку

Новый арт-объект в центре столицы Украины символизирует дружбу и общение.

Скульптуру установили в четверг, 27 сентября, у снесенного памятника Ленину в районе Бессарабки.

В центре Киева установили гигантскую синюю руку

Фото: пресс-служба КГГА

Установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы Киев — город мира по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности).

В центре Киева установили гигантскую синюю руку

Фото: пресс-служба КГГА

Автор произведения —  румынский скульптор Богдан Раци. Его работа называется Middle Way. Как сообщили в ККГА, арт-объект установлен временно.

В центре Киева установили гигантскую синюю руку

Фото: пресс-служба КГГА

Памятник мгновенно вызвал оживленную дискуссию в соцсетях и появление новых фотожаб:

В центре Киева установили гигантскую синюю руку

Источник: vokrugsveta.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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