В центре Киева установили гигантскую синюю руку

Новый арт-объект в центре столицы Украины символизирует дружбу и общение.

Скульптуру установили в четверг, 27 сентября, у снесенного памятника Ленину в районе Бессарабки.

Фото: пресс-служба КГГА

Установка арт-объекта состоялась в рамках внедрения инициативы Киев — город мира по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности).

Фото: пресс-служба КГГА

Автор произведения — румынский скульптор Богдан Раци. Его работа называется Middle Way. Как сообщили в ККГА, арт-объект установлен временно.

Фото: пресс-служба КГГА

Памятник мгновенно вызвал оживленную дискуссию в соцсетях и появление новых фотожаб:

Источник: vokrugsveta.ua

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