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11.03.2022 18:26
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В Дергачах внаслідок обстрілу загинув колишній проректор ХНУВС Московець разом з онукою

В Дергачах внаслідок обстрілу загинув колишній проректор ХНУВС Московець разом з онукою

Сьогодні внаслідок обстрілу житлового будинку в Дергачах загинули колишній начальник райвідділу поліції, колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх Валерій Московець, повідомляє голова ХОГА Олег Синєгубов.

Російський окупант прямим попадання влучив в житловий будинок у Дергачах. Загинула також 21-річна онука Валерія Московця, Анастасія.

«Були знайомі особисто, деякий час працював під його керівництвом», – пише Олег Синєгубов. «Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну і фахову людину, зразкового сім’янина – батька і дідуся. Вічна пам‘ять і щирі співчуття рідним. Майже щодня Харківщина втрачає найкращих».

Агентство Телевидения Новости

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