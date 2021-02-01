В Харкові Альона Воробйова вперше презентує артбук «Мистецтво жити під час хіміотерапії» 

4 лютого, у всесвітній день боротьби з раком, в Харкові відбудеться перша офлайн-презентація артбуку Альони Воробйової «Мистецтво жити під час хіміотерапії». Це книга сильної жінки та відомої культурної діячки, життя якої раптом могло обірватися. В артбуці - думки людини, яка втратила звичний ґрунт і наново осмислила сенси свого існування.

Перші 500 примірників «Мистецтва жити під час хіміотерапії» були створені за підтримки Українського Культурного Фонду та передані до бібліотек та онкоцентрів по всій країні. Після цього починається черга публічних презентацій артбуку, і перша з них - у Харкові. Книга вже отримує численні відгуки читачів та бере участь у конкурсах: за свій візуальний стиль артбук отримав перше місце на конкурсі “Книжка майбутнього” фестивалю Book Space.

Вхід на презентацію вільний, за реєстрацією, але, на жаль, у зв’язку з карантином кількість місць обмежена. Для всіх бажаючих презентація буде доступна онлайн на фейсбук-сторінці Vivat, а пізніше - змонтований запис презентації можна буде переглянути на сторінці Накипело

У 38 років організаторка культурних подій Альона Воробйова дізналася, що хвора на рак. Наступні 8 місяців вона проходила шлях від розпачу до знаходження нових сенсів та відчуття любові до життя попри критично важкий стан. Із щоденників, написаних Альоною впродовж року, особистих листувань із друзями, та коментарів психотерапевта була зібрана інтимна історія про жінку, її внутрішній біль та страх смерті, одночасно з відчуттям балансу та краси цього крихкого стану. Ця історія стала артбуком «Мистецтво жити під час хіміотерапії» (Vivat, 2020). «Мій артбук перш за все для того, щоб ще одна жінка пройшла лікування і не злякалась, бо відчула підтримку. Адже я з нею, там, в середині.Одночасно, книга не лише про хіміотерапію. Вона — ниточка, яка показує шлях крізь темряву, що періодично трапляється в житті кожного з нас» — коментує Альона.

На презентації авторка книги Альона Воробйова та генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова, дискутуватимуть про те, як не злякатися, знайти підтримку і переналаштувати свою реакцію на найважчі випробування долі. У сучасних умовах невизначеності ці питання є по-справжньому близькими для кожного.

Важливість книги у вступному слові підкреслює Сергій Жадан: «Ця книга не лише про Альону та її історію — вона про всіх нас. Про нашу готовність говорити й не здаватися, про нашу здатність допомогти, про наші можливості, про нашу силу. Ця історія може багато чого навчити. Головне — не боятися вчитися. І не боятись любити.»Під час лікування Альона документувала свій фізичний та психологічний стан, стаючи арт-об’єктом для своїх друзів-митців. У створенні візуальної частини книги взяли участь 10 відомих фотографів, серед яких Валентин Кузан, Катерина Переверзева, Ігор Чекачков, Вікторія Агуреєва, Тетяна Булгакова, Марго Колобова, Каміла Давлятшіна, Владислав Краснощок.

Презентація артбуку відбудеться у четвер, 4 лютого о 19:00 в книгарні Vivat (Харків, вул. Квітки-Основ'яненка, 2).

Посилання на зустріч ФБ: https://www.facebook.com/events/3609970392456332

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Новости портала «Весь Харьков»