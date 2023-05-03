В Харкові горів дачний будинок: причини загоряння встановлююються

Напередодні, 2 травня, о 17:19 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства за адресою: м. Харків, пр. Науки, 65.

До місця виклику були направлені рятувальники 1-ї, 17-ї та 32-ї харківських пожежно-рятувальних частин та відділення рятувальників з Луганщини. На час їх прибуття горів двоповерховий дачний будинок на площі 100 кв.м.

На гасіння вогню подали 4 пожежних стволи. Роботи з пожежогасіння ускладнювались відсутністю протипожежного водопостачання на цій ділянці місцевості. Щоб забезпечити роботу пожежних стволів, було організовано підвезення води пожежними автоцистернами, застосовано спеціальну цистерну ємністю 36 тонн.

О 18:48 вогонь вдалось локалізувати, о 21:10 – ліквідувати. З вогнем боролись 35 рятувальників на 7 одиницях рятувальної техніки. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости