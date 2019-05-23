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В Харькове музыканты выступят в поддержку палатки на площади Свободы

В Харькове музыканты выступят в поддержку палатки на площади Свободы

Концерт пройдет перед волонтерским постом, вход на него будет свободным

30 мая харьковские музыканты проведут концерт "Рок для перемоги" в поддержку сохранения волонтерской палатки на площади Свободы. Об этом организаторы мероприятия сообщили на странице в Facebook.

Перед харьковчанами и гостями города выступят группы "Жадан и собаки", "Папа Карло" и "Аlcоhol ukulеle". Ведущей мероприятия станет поэтесса и участница творческого объединения "Networчі" Марко Терен. Организаторы концерта приглашают жителей поддержать пост волонтеров на площади Свободы и не дать мэрии его демонтировать.

Напомним, ранее на сайте мэрии была опубликована петиция о сносе палатки "Все для перемоги". Она была публично поддержана мэром Геннадием Кернесом и собрала более семи тысяч голосов. Чиновники планировали демонтировать объект, однако затем изменили свою позицию и обратились в суд. Впрочем, и первая, и вторая инстанции отклонили требования горсовета.

Источник: newsroom.kh.ua

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Темы: волонтеры

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