В Харькове намерены поднять тарифы на воду и водоотведение

В Харькове власти намерены поднять цену на холодную воду и водоотведение.

Коммунальное предприятие "Харьковводоканал" провело обсуждение новых тарифов, которые предлагается повысить на 11% и 14% соответственно. Как сообщает в среду, 3 апреля, пресс-служба предприятия, там подсчитали и уверены, что для жителей многоквартирных домов холодная вода должна составить 10,95 гривен га кубометр, а за водоотведение жители города должны платить 5,58 гривен за кубометр.

В то же время для жителей частного сектора и бюджетных организаций предлагается утвердить тарифы на уровне 10,21 гривен за кубометр за холодную воду и 5,22 гривен за водоотведение. При этом такие меры на предприятии объясняют ростом цен на реагенты, расходов на оплату труда, оплату налогов и сборов и пр.

По словам, генерального директора предприятия "Водоканал" Виталия Панова, с июля прошлого года стоимость реагентов возросла на 221%, и это серьезные финансовые потери для предприятия. Также мы стараемся удержать своих сотрудников, постоянно повышая им зарплату. В прошлом году трижды повышали, а в феврале - еще на 9% и будем сохранять эту тенденцию, - цитирует его слова пресс-служба, добавив, что предприятие требует в течение 10 дней, чтобы их тарифы были рассмотрены в НКРЭКУ и, в случае их одобрения комиссией, они вступят в силу после опубликования. Действующие тарифы на централизованное снабжение холодной водой и водоотведение вступили в силу с 1 октября 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная комиссия государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг повысила коммунальному предприятию "Харьковские тепловые сети" тарифы на производство тепловой энергии для абонентов. Так для населения со счетчиками тариф поднят на 17,75%, или на 232,11 гривен и теперь составляет 1 539,50 гривен/Гкал. Для абонентов без счетчиков цена поднята на 17,76% или на 5,94 гривен до 39,38 гривен квадратный метр. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник, 10 декабря. Оно вступает в силу с 1 января 2019 года.

Источник: ura-inform.com

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