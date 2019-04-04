В Харькове отопительный сезон продолжится до существенного потепления - горсовет

Мэрия сообщила, что среднесуточная температура по-прежнему низкая и в домах еще холодно

В Харькове отопительный сезон продолжится до наступления существенного потепления. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Согласно нормам, отопление в домах должно отключаться, если столбики термометров в течение трех дней показывают не менее восьми градусов тепла. Вчера, 3 апреля, первый вице-мэр Игорь Терехов отметил, что в настоящее время среднесуточная температура воздуха по-прежнему низкая.

"Поэтому мы будем подавать тепло в жилые дома, пока не поймем, что среднесуточная температура позволяет нам завершить отопительный сезон", - сообщил заместитель городского головы.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Харькова 23 августа откроют обновленный сквер. По словам первого вице-мэра Игоря Терехова, сейчас на площади Свободы проходит реконструкция парка, расположенного между двумя корпусами ХНУ имени В. Н. Каразина. В данный момент рабочие перекладывают сети водоснабжения, после этого заасфальтируют дорожки, установят новые скамейки и светильники. Заместитель городского головы отметил, что часть газонов будет предназначена для того, чтобы горожане могли на них сидеть. Работы местные власти планируют закончить в августе текущего года. По их словам, открытие обновленного сквера состоится на День города.

Источник: newsroom.kh.ua

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