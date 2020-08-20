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В Харькове создали новую структуру, которая будет штрафовать людей

В Харькове создали новую структуру, которая будет штрафовать людей

В Харькове появилась инспекция по благоустройству. Решение о ее создании приняли во время очередной сессии Харьковского горсовета.

Инспекция будет работать в составе департамента территориального контроля и заменит около 10-15 разных субъектов - представителей коммунального и дорожного хозяйства, потребительского рынка, территориального контроля, которые раньше выполняли аналогичные функции.

«Инспекция займется временными сооружениями хозяйственной деятельности — летними кафе, МАФами, киосками, их сносом, легализацией, заключением договоров с КП. Кроме того, она будет работать в сфере ЖКХ - это различные нарушения правил благоустройства в виде пристроек, незаконных подключений к сетям, разрытия, уборка мусора, наведение порядка в 20-метровой зоне собственниками жилых помещений. Инспекторы будут привлекать к административной ответственности за эти нарушения», - отметил директор департамента территориального контроля мэрии Алексей Калина.

Всего в Харькове будет работать 100 инспекторов.

Источник: gx.net.ua/

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Темы: харьков

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