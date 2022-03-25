В Харькове укрепляют памятник Шевченко для защиты от обстрелов

Памятник Кобзарю пережил Вторую мировую войну, однако в Харькове не уверены, что без должной защиты он сможет устоять под ударами российской оккупационной армии.

Российские войска продолжают обстреливать Харьков, нанеся огромный ущерб не только жилому фонду и инфраструктуре города, но и уничтожая его самые красивые парки и памятники. Поэтому горожане решили спасти один из символов раненого мегаполиса – памятник Тарасу Шевченко на Сумской, выбрав для него такой же метод, каким защитили Дюка в Одессе. Кобзаря решили заложить мешками с песком, написал у себя на Facebook координатор харьковского "Евромайдана" Владимир Чистилин.

"Еще два-три дня работы, около 15 тысяч мешков, несколько тонн песка – и памятник Тарасу в Харькове удастся крепко закрыть от разрушения. Почтение коммунальщикам, которые из Салтовки несколько часов под обстрелами шли на работу пешком, чтобы спасти Кобзаря. В апреле сотрудники КП "Зеленстрой" уже готовы здесь высаживать желто-синие цветы. Никто не сомневается в нашей победе, а после Шевченко планируется закрывать другие памятники культуры. И чтобы там не говорил Путин по поводу уничтожения города-героя украинскому Харькову быть!", – гласит публикация, которую автор сопроводил серией фото с места событий.

Первым же с просьбой спасти памятник от возможного разрушения в результате обстрелов обратился к городским властям Харькова поет, прозаик и музыкант Сергей Жадан.

"Вы просили – мы сделали. Несколько дней назад вы писали сюда на страницу по поводу харьковских памятников. Вчера поговорил с городским головой, передал пожелания горожан, попросил что-нибудь сделать. Мэр сразу отдал распоряжение (за что ему благодарность от всех), которое, насколько можно видеть с видео, выполняется. Надеюсь, это поможет харьковским достопримечательностям достоять до победы невредимыми. Из нашей истории вырастает наше будущее)", – отметил он в соцсети, а также поделился видео работы коммунальщиков.

Мешки и песок привезли предприниматели, а коммунальщикам в их работе помогают волонтеры. Когда работа будет сделана, сотрудники "Харьковзеленстроя" и волонтеры начнут так же укреплять другие знаковые памятники города.

Памятник Тарасу Шевченко был открыт 24 марта 1935 года, через девять месяцев после того, как Харьков перестал быть столицей УССР. Общая высота монумента – свыше 16 метров, а высота фигуры самого Кобзаря – 4,5 метра. Его авторами являются советский скульптор Матвей Манизер и архитектор Иосиф Лангбард.

Источник: 2day.kh.ua

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