Інше
Перейти к списку новостей
28.08.2022 13:03
Просмотров: 250

В Мінобороні показали як виглядає Бавовнятко

В Мінобороні показали як виглядає Бавовнятко

В українській міфології поповнення! Бавовнятко – звірятко-примара. Пухнасте і непосидюче.Ночами Бавовнятко тихесенько приходить на бази, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші легкозаймисті об’єкти рашистів і починає там бавитись з вогнем, написали військові.

Візуалізувала новий міф Svitlana Olsevskaya. А народився він досить просто – російська пропаганда зазвичай вибухи на військових об’єктах на території рф називачали “хлопок” (рос.), а гугл-переводчик вдало перевів це як бавовна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 