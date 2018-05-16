В полиции рассказали о ходе расследования дела о зимних авариях на теплосетях

В Харькове полиция продолжает расследование уголовного производства по фактам зимних аварий на тепломагистралях .

О ходе расследования сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

Как рассказал начальник ГУНП, сейчас по делу проводятся экспертизы, которые займут не менее 90 дней.

При этом он надеется, что будут названы конкретные лица, виновные в том, что жители города оставались зимой без тепла.

В частности, правоохранители проверяют информацию о том, что авария на улице Благодатной в Харькове произошла после того, как на данном участке ранее производился плановый ремонт.

Правоохранители устанавливают, производилась ли там замена труб в действительности.

Для этого правоохранители изъяли образцы труб и проводят опрос контрагентов, имеющих отношение к проведению планового ремонта.

Агентство Телевидения Новости