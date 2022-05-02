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В росії готуються до епідемії холери й можуть вдатися до провокацій, пов’язаних з біозброєю

В росії готуються до епідемії холери й можуть вдатися до провокацій, пов’язаних з біозброєю

В рф в прикордонних з Україною областях готуються до епідемії холери: головний державний санітарний лікар росії Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери». Особлива увага приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська обл., Краснодарський край та окупований Крим. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини («Роспотребнадзор») доручено:

до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;до 1 червня забезпечити готовність медичних установ до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

Ймовірно, наприкінці травня – початку червня керівництво рФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у «застосуванні біологічної зброї».

Агентство Телевидения Новости

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