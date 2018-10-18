Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 99

В РПЦ пригрозили разрывом отношений Иерусалимскому патриархату

В РПЦ пригрозили разрывом отношений Иерусалимскому патриархату

На такой шаг Москва может пойти, если к службам в храме Гроба Господня допустят представителей УПЦ КП

Русская православная церковь может приостановить общение с Иерусалимским патриархатом, в случае если он примет сторону Вселенского патриархата и допустит представителей УПЦ КП к службам в храме Гроба Господня. Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, передает РИА Новости.

"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними. Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда приостанавливать общение, потому что в таком случае они встанут на сторону раскольников", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, такая ситуация не помешает последователям РПЦ присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня, которая ежегодно в канун Пасхи проходит в иерусалимском храме Гроба Господня.

"Если это вдруг произойдет, то присутствовать на этих службах мы, конечно, сможем, но причащаться с ними мы не сможем, служить с ними мы не сможем", — уточнил игумен.

Он добавил, что никаких конкретных решений в РПЦ на этот счет пока не приняли.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение продолжить работу над предоставлением автокефалии Украинской церкви. Кроме того, он снял анафему с патриарха Филарета и митрополита Макария и признал незаконным подчинение Киевской митрополии Русской церкви в 1686 году.

Патриарх Филарет сообщил, что Вселенский патриархат предоставит Украинской православной церкви томос об автокефалии после объединения трех церквей (УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ) в единую поместную церковь. Объединительный собор, по его словам, должен состояться в ближайшее время.

15 октября Синод РПЦ принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

Источник: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Страна-бензоколонка проиграла апелляцию по крымским заправкам
Сегодня 08:20    6
А царь-то голый: СНГ отказывается слушаться Путина
Сегодня 06:56    123
Вибух у Керчі: Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу
17.10.2018 16:02    266
Российские монахи отказались покидать монастырь на Афоне
17.10.2018 08:47    617
Реакція російської духовної і світської влади свідчить, що Україна на правильному шляху – Президент про рішення Синоду РПЦ
17.10.2018 06:43    159
Индия, С-400 и танцы с бубном вокруг “контракта”
16.10.2018 08:50    228
РУССКАЯ ПРОВОКАЦИЯ. Русские устравают провокации против НАТО на учениях в Арктике
16.10.2018 07:53    183
Президент: Хіба можуть храми, де лунають молитви за патріарха, що молиться за російське військо називатися українськими?
16.10.2018 06:56    139
В Ингушетии похитили и пытали сотрудника Amnesty International
16.10.2018 06:07    181
Китай побудував 17 прольотів мосту через річку Амур. Московія не змогла закінчити три
15.10.2018 10:08    281
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 