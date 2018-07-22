В Шанхае из-за тайфуна эвакуировали почти 200 тысяч человек и отменили авиарейсы

В Шанхае эвакуировали более 190 тысяч человек из-за приближения десятого тайфуна Ампил.

Об этом сообщает агентство Хinhua.

Тайфун движется со скоростью 25 км/ч, и ударит по Шанхаю в полдень по местному времени.

Сейчас Ампил идет в сторону китайского мегаполиса, сила ветра в его эпицентре достигает десяти баллов.

Из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.

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