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28.11.2022 14:59
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В Слобідському районі готують до зими пошкоджені будинки

В Слобідському районі готують до зими пошкоджені будинки

У Слобідському районі продовжують ремонтувати житлові будинки, які постраждали від ворожих обстрілів.

Зокрема, триває відновлення покрівлі житлового будинку по вул. Аерофлотській, а також ведуться роботи зі стяжки цегляного фасаду житлового будинку по вул. Ковтуна.

Крім того, працівники комунальних підприємств “Харківзеленбуд” та “Благоустрій” готуються до роботи в умовах зими та прибирають листя на прибудинкових територіях, а також у парках та скверах району.

Агентство Телевидения Новости

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