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В Украине готовят массовую "паспортизацию" котов и собак

В Украине готовят массовую паспортизацию котов и собак

C 2021 года законодатели планируют обязать каждого украинца зарегистрировать домашнего любимца.

В четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении проект №9022 Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных". Об этом говорится в парламентской повестке дня. 

Законопроектом предлагается ввести с 1 января 2021 года обязательную регистрацию домашних животных, то есть всех владельцев котов и собак, а также диких животных, которые содержатся в неволе, государство обяжет оформлять ветеринарные паспорта, чтобы в дальнейшем была возможность провести идентификацию животного.

Законопроект был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение. Инициаторы проекта ЗУ хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. 

Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Как сообщает издание Realist, регистрация будет стоить приблизительно 34 гривны

Бесплатно зарегистрировать своего домашнего любимца смогут ветераны войны, люди с I и II группой инвалидности и малообеспеченные семьи. 

За отказ регистрировать домашнего любимца, предусмотрены штрафы — от 85 до 850 гривен.  

По данным Wordatlas, Украина попадает в десятку стран мира по количеству кошек, в стране их свыше 7,5 миллионов. При условии регистрации половины кошачьих госбюджет получит приблизительно 100−120 миллионов гривен.

 

Источник: lenta.ua

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