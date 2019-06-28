В Украине изменят правила развода семей с детьми

Отдать ребенка на временное воспитание «чужим» людям станет сложнее

В Украине вскоре могут изменить порядок развода семейных пар, у которых есть малолетние дети. Соответствующий проект закона 24 июня был официально опубликован на сайте Минсоцполитики – чиновники посчитали, что предлагаемые изменения требуют согласования со стороны общественников.

Документ призван решить ряд проблем и конфликтных ситуаций, которые то и дело возникают между родителями. А таких немало. К примеру, в 2016 году органы опеки получили 5904 заявлений о разрешении споров. И 2408 раза предоставлял суду свои выводы, чтобы помочь решить конфликт относительно места проживания ребенка, прав и обязанностей каждого из родителей.

Все через нотариуса

В этой части авторы документа предлагают наделить последних правом указывать в нотариально заверенном договоре (его можно подавать в суд вместе с заявлением о разводе) не только размер алиментов, как сейчас. Но еще и данные о том, с кем будет проживать ребенок, кто имеет право принимать решение относительно его лечения, образования, содержания. В настоящий момент часть этих данных (место проживания и условия воспитания) могут выписываться в соглашениях без нотариального заверения.

А если такого документа вместе с заявлением о разводе судьи не получат, в своем решении они должны будут сами четко обозначить все упомянутые данные. Это, уверены в Минсоце, снимет нагрузку с органов опеки и судов, которые, рассматривая такие дела, в большинстве случаев лишь становятся участниками акта мести со стороны одного из родителей.

Важно, что при этом авторы законопроекта предложили обязать судей принимать во внимание не только отношение родителей к ребенку и его «склонность» к одному из них. Также судьям придется прислушаться и к вербальному мнению малыша. Возраст решающего значения при этом не имеет: главное, чтобы ребенок мог его высказать.

Отдадут без денег

Документ также предлагает ограничить право органов опеки определять место проживания ребенка. Принять такое решение они смогут только, если по этому вопросу у родителей нет конфликта или подписан нотариально заверенный договор.

Также чиновники не смогут отказывать родителю лишь на том основании, что у него нет «самостоятельного дохода». Нельзя будет отдавать детей только пьющим и наркоманам.

Презумпция невиновности

Еще одно изменение устанавливает условное право того, с кем проживает ребенок, самостоятельно принимать решения относительно учебы и лечения ребенка. Если иное не предусмотрено договором между родителями, а также если второй не оспорил принятое решение «уполномоченного» родителя, оно автоматически считается законным.

В экстренных случаях, когда необходимо безотлагательно принять решение о лечении малыша, сделать это может даже тот из родителей, с кем ребенок не проживает. Кроме того, таким правом наделяется и орган опеки. Воспользоваться им чиновники смогут, например, в том случае, если посчитают, что решение родителей противоречит интересам ребенка.

«Помощь» заробитчанам

Минсоц также взялся защитить детей тех украинцев, которые вынуждены оставить отпрысков на попечение других людей и отправиться зарабатывать деньги за границу.

В настоящий момент семейный кодекс позволяет родителям отдавать ребенка на воспитание физическим и юридическим лицам практически без ограничений. В предлагаемой версии документа безграничное право сохраняется только в том случае, если воспитателями становятся ближайшие родственники (бабушка или дедушка, сестры и братья, мачеха или отчим). В остальных случаях придется позаботиться о документах:

Если «чужому» человеку ребенка передает единственный родитель (второй умер, лишен родительских прав), понадобиться получить согласие органов опеки. Последние должны будут озвучить свое решение в месячный срок. Исключение сделают только для заробитчан, больных и т.д. – в таком случае срок рассмотрения заявления может быть сокращен до 5 дней.

Если родители разведены по решению суда, тот из них, с кем проживает ребенок, может передать его на воспитание только предварительно уведомив второго (рекомендованным письмом), кому и на какой срок отдает малыша.

Передача ребенка «чужим» на срок свыше полугода требует заключение договора (шаблон должен будет разработать Кабмин), в котором будут выписаны все условия временного воспитания. Если органы опеки обнаружат ребенка, прожившего более 6 месяцев у сторонних людей, действия родителей будут расценены как «оставление ребенка без родительской опеки». Это может стать основанием для лишения родительских прав.

В настоящий момент документ носит статус законопроекта и даже не внесен в Раду. Не исключено, что после общественного обсуждения часть из предлагаемых чиновниками норм изменится или вовсе будет отменена. Однако сами они настаивают, что трансформация института семьи, в результате которой в Украине падает статистика бракосочетаний и растет количество разводов, требует корректировки действующего законодательства.

К тому же, проект разработан во исполнение распоряжения правительства и в соответствии с Национальной стратегией в сфере прав человека до 2020 года. Причем это уже вторая попытка Минсоцполитики изменить семейный кодекс. Первую «запороли» депутаты: преследующий те же цели документ парламент вернул на доработку ведомству в июле прошлого года.

Источник: ubr.ua

Новости портала «Весь Харьков»