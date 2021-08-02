В Украине стартовали продажи нового телевизора Neo QLED от компании Samsung

Новые модели телевизоров Samsung с инновационными экранами Neo QLED появились в магазинах Украины. Продажи стартовали 1 мая. Производитель сделал ставку на идеальную картинку, премиальный дизайн и зеленые технологии. Чем еще удивит новинка южнокорейской компании, читайте в статье.

Дизайн

Новый дизайн линейки телевизоров Neo QLED объединяет в себе минимализм, элегантность и функциональность. В премиальных моделях экран помещен в супертонкие рамки корпуса, а для кабелей предусмотрен съемный модуль One Connect, который помещается на металлической подставке устройства. Разработчики отказались от громоздких креплений и всего лишнего. Для монтажа на стену используется только один практически невидимый кабель и ультратонкое крепление, которое, как заявляет производитель, в комплектацию не входит.

Качество изображения

Представители предыдущих серий — телевизоры Samsung на ek.ua — всегда отличались высоким разрешением и качеством картинки. Однако модели Neo QLED, в которых реализованы технологии 8К и Samsung Quantum Matrix, поднимают качество изображения на новый уровень. Реалистичность и четкость достигаются благодаря особому расположению светодиодов Quantum Mini LED и искусственному интеллекту, дополненному 16 нейронными сетями.

Звук

В компании уделили достойное внимание и звуку — традиционно слабой стороне ультратонких телевизоров. На базе Neo QLED реализовали четыре технологии для достижения наилучшего результата! Q-Symphony обеспечивает синхронизацию звука с саундбаром для объемного сбалансированного звучания, усилитель голоса AVA анализирует посторонние шумы и оптимизирует четкость голоса с экрана, Space Fit Sound автоматически калибрует звучание телевизора, а технология OTS Pro отслеживает действия на экране и синхронизирует с ними звук.

Новости портала «Весь Харьков»