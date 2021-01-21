В Украину идет потепление до + 11°

В Украине в четверг, 21 января, почти на всей территории без осадков, на дорогах местами гололедица, температура днем ​​от 2° мороза до 7° тепла.

Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

«21 января облачно с прояснениями. Ночью в северных областях и в Карпатах, днем ​​на северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ночью еще будет составлять 15-20° мороза, на крайнем востоке до 26°, днем ​​3-8° мороза; в западных областях, на юге Одесчины и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем ​​2-7° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в столице ночью 9-11° мороза, днем ​​около 0°; по области ночью 7-12° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В последующие два дня, 22-23 января, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. Без осадков, только в Карпатском регионе днем ​​22 января и на протяжении суток 23 января небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром кое-где туман; на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 22 января 1-6°, на Луганщине до 10° мороза, в западных и южных областях, 23 января в большинстве областей от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла, в западных и большинстве южных областей 6-11° тепла.

В столичном регионе 22-23 января синоптики обещают сухую погоду, ночью и утром кое-где туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 22 января 1-6° мороза, 23 января от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла.

На протяжении 24-25 января в Украине, по прогнозам Гидрометцентра, ожидаются осадки в отдельных областях. В частности, 24 января дожди возможны в Карпатском регионе, в горах мокрый снег; на остальной территории ночью без осадков, днем ​​в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, небольшой дождь. 25 января ночью в восточных областях дождь и мокрый снег, днем ​​в Украине, кроме востока и юго-востока, дожди, в западных областях мокрый снег.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем ​​2-8° тепла (25 января в западных областях 0-5° тепла); в южной части ночью 1-7° тепла, днем ​​5-11°.

В Киеве 24-25 января ночью без осадков; днем 24 января небольшой, 25 января умеренный дождь. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​2-7° тепла.

Источник: kontrakty.ua/

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