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В Украину возвращается бабье лето: стало известно, как долго будет тепло

В Украину возвращается бабье лето: стало известно, как долго будет тепло

Начиная с субботы, 27 октября, и на протяжении всей грядущей недели погода будет радовать украинцев теплом, температура воздуха местами поднимется до 23 градусов тепла.

С чем связано резкое потепление, "Апострофу" рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.

"Грядущее потепление связано с перестройкой барического поля (распределение атмосферного давления, - "Апостроф"), меняется направление воздушных масс. Сейчас оно северо-западное, смещается на запад и юго-запад, а на юге всегда теплее, за счет этого и идет потепление", - пояснил синоптик.

По словам Билыка, теплые температуры задержатся в Украине на неделю.

"Ожидается, что такая погода будет держаться всю следующую неделю. Правда, на западе ожидаются небольшие дожди, но температуры там будут довольно высокие для этого времени года: до 20 градусов дневные температуры, а на юге до 22-23 даже могут быть. Предварительно, около 10 дней, до 5-7 ноября Украина будет оставаться в таком поле повышенного давления. В конце следующей недели немного начнет холодать на востоке Украины: воздух будет идти с районов центральной России и ночные температуры опустятся до 2-7 градусов тепла, а дневные будут держаться на уровне 10-15 градусов. На остальной же территории будет довольно теплая температура воздуха в промежутке от 15 до 20 градусов", - рассказал Билык.

Синоптик отметил, что будущее потепление – последнее в этом году. Через полторы недели температура воздуха начнет снижаться.

Источник: http://apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: погода

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