В Україні хочуть заборонити Московський патріархат

Народний депутат Оксана Савчук внесла законопроект, який пропонує заборонити діяльність Московського патріархату на території України.

Законопроект №7204 оприлюднили на сайті парламенту.

Савчук пропонує заборонити діяльність Московського патріархату – Російської православної церкви та релігійних організацій, які є її частиною. Під заборону потрапить, зокрема, Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату. Наразі до їхней юрисдикції належить найбільша кількість церков, монастрирей в Україні, та всі три Лаври – Київо-Печерська, Почаївська та Святогірська.

Відповідно до законопроекту, у разі його прийняття, вся власність вищих органів церковної влади та управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, що є її частиною, у тому числі Київської митрополії УПЦ, синодальних установ, управління єпархій, протягом двох діб інвентаризується та націоналізується в порядку, встановленому Кабміном.

Релігійні громади, монастирі та духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити своє підпорядкування протягом 14 днів із дня набрання чинності цим документом. Раніше в УПЦ Київського патріархату повідомлялось, що з початком війни збільшилась кількість релігійних громад, які мають бажання перейти з Московського патріархату до Київського.

Більш того, СБУ розсекретила недількох священників МП, які виявилися диверсантами ФСБ. Ще більше священників МП дозволяли себе осуд дій військових України та українського уряду, та поширювали кремлівську пропаганду.

Агентство Телевидения Новости