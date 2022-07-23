В Україну йде африканська спека

Сьогодні та завтра в Україні очікується підвищення температури до +38° у зв’язку із надходженням спекотної повітряної маси африканського походження.

Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, пише УНІАН із посиланням на meteoprog.

За його словами, активний малорухливий циклон, який останні кілька днів облаштувався над Східною Європою, приніс відчутне похолодання в північні та східні області України.

«Середньодобова температура тут виявилася на 4-6 °С нижчою за кліматичну норму. Крім того, щільна хмарність та періодичні дощі додатково надають дискомфорту, а погодні умови більше нагадують другу половину вересня», – розказав синоптик.

Водночас до західних та південних областей нашої країни докотилася хвиля спеки із Центральної Європи, каже він.

«За рахунок деякої трансформації повітряної маси, температура вже не настільки висока, яка була ще кілька днів тому у Великій Британії, Франції та інших країнах, але все одно значно перевищує кліматичну норму для цієї пори року», – зазначив він.

За прогнозом Ігоря Кібальчича, у найближчі дві доби спека на більшій частині України посилиться, за винятком півночі Лівобережжя. Проте й там середньодобова температура помітно підвищиться і стане більш комфортною.

Погода сьогодні

У західних областях температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С; вдень +28…+33 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +34…+38 °С.

На півночі України нічна температура становитиме +12…+17 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

У центральних областях мінімальна температура вночі коливатиметься в межах +12…+17 °С, денна близько +26…+31 °С.

У південних областях мінімальна температура вночі становитиме +16…+21 °С, вдень повітря прогріється до +28…+33 °С, на Одещині до +36 °С.

На сході України температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

Погода завтра

У західних регіонах температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С.

У північних областях температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С.

У центрі України мінімальна температура вночі +16…+21°С, вдень +29…+34 °С.

На півдні України температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С, на Одещині до +38 °С.

У східних областях температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +26…+31°С.

Агентство Телевидения Новости