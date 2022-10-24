В Ізюмі знайшли секретну документацію окупантів

Бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта Харківщини з маршрутом руху – такі документи поліцейські вилучили в Ізюмі

Виявили «знахідку» на території ліцею у підвальному приміщенні. Поліцейські вилучили 13 мішків з документами.

Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових рф на вторгнення на територію України, топографічна карта Харівської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС рф танкових бригад, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости