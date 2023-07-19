В Ізюмському районі ексгумувати тіло жінки, яка загинула під час авіанальоту окупантів

Під час авіаційного бомбардування збройними силами рф села Дмитрівка 81-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям. Авіаудар по населеному пункту стався на початку квітня минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

19 липня слідчі поліції провели огляд місця події та ексгумували тіло загиблої, яке направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії проводились працівниками Ізюмського РУП за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости