Вакарчук приехал в Харьков

Лидер украинской группы «Океан Эльзи» записал видеообращение из Харькова.

Святослав Вакарчук прошелся по площади «Свободи» и обратился к украинцам. Артист отметил, что оккупанты никогда не сломают наш дух и нашу свободу. Украина победит!

Они могут бросать бомбы на наши площади. Но они никогда не разбомбят действительно наш дух и нашу свободу. Украина победит! Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли. Россияне заплатят за то, что пришли на наши мирные земли убивать наших людей. Слава Украине! Героям слава!

Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

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