Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:43
Просмотров: 802

Вакарчук приехал в Харьков

Вакарчук приехал в Харьков

Лидер украинской группы «Океан Эльзи» записал видеообращение из Харькова.

Святослав Вакарчук прошелся по площади «Свободи» и обратился к украинцам. Артист отметил, что оккупанты никогда не сломают наш дух и нашу свободу. Украина победит!

Они могут бросать бомбы на наши площади. Но они никогда не разбомбят действительно наш дух и нашу свободу. Украина победит! Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли. Россияне заплатят за то, что пришли на наши мирные земли убивать наших людей. Слава Украине! Героям слава!

Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 