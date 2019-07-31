Відео: в Японії створили футболку із вбудованим кондиціонером

Японії представили ношений кондиціонер. Його можна носити у спеціальній кишені футболки на спині.

Пристрій розробили фахівці з компанії Sony, повідомляє First Flight JP.

Кондиціонер під назвою Reon Pocket важить всього 85 грамів, його можна носити у внутрішній кишені футболки зверху спини. Це робить кондиціонер малопомітним.

Пристрій може охолодити повітря на 13 градусів і нагріти на 8 градусів. Зарядка пристрою триває дві години, а використовувати його можна протягом доби. Кондиціонер керується за допомогою додатка для iOS або Android, передбачається як ручний, так і автоматичний режим управління.

Базовий комплект футболки та пристрою коштуватиме 104 долари. У разі успішного збору коштів за допомогою краудфандінга, Reon Pocket з’явиться в продажу в 2020 році.

Источник: ua.news

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