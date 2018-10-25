Відповідь на шантаж РПЦ: Церква Єрусалима звернулася до Вселенського Патріархату

Патріарх Єрусалимський Феофіл III дав чітко зрозуміти, яку сторону займає його Церква в подіях у православному світі

Патріарх Єрусалимський Феофіл III звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія з листом, в якому просить про допомогу його Церкві. Тим самим він чітко дав зрозуміти, що став на сторону Константинополя у конфлікті з Москвою, передає Orthodoxia.info.

Лист від Феофіла Варфоломію передав екзарх Єрусалимського Патріархату в Константинополі, архієпископ Анфидонский Нектарій.

"Пройшли ті часи, коли патріархи Сходу змушені були через труднощі подорожувати по всіх кінцях світу для того, щоб просити допомогу для своїх церков і таким чином були змушені бути поступливими", – цитує видання екзарха.

Вказується, що таким чином Варфоломій і Феофіл III "дали урок історії" для молодих Церков. У зверненні церква Єрусалима попросила від Вселенського Патріархату для потреб Святий Мирос – вищої сполучної ланки між православними Церквами.

"Цей крок Єрусалимського Патріархату, який є четвертою Церквою серед найдавніших престолів і першою в історії християнства, окрім свого символізму, дав усім зрозуміти свою позицію", – наголошується у повідомленні.

Раніше Російська Православна Церква заявила, що має намір призупинити служіння в Храмі Гробу Господнього, якщо Єрусалимський Патріархат підтримає Константинопольський у рішенні про надання автокефалії Української Православної Церкви та допустить до Храму священиків УПЦ КП.

Источник: 5.ua

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