Війна вбиває дельфінів: зоологи повідомили про масову загибель тварин у Чорному морі

Найбільше мертвих тварин зафіксували поблизу берегів Криму та рф, гинуть дельфіни також і в Азовському морі.

Упродовж липня 2023 р., на берегах Північно-Західної частини Чорного моря, на берегах окупованого Криму, на берегах Краснодарського краю біля Сочі, Новоросійська знову реєструються загиблі дельфіни, пише «Інформатор».

Зустрічаються вони й на берегах Болгарії. Причому на берегах нашого нацпарку і поруч, домінують афаліни.

Торік говорили про 5 тисяч загиблих афалінів.

Звуки у місцях скупчення воєнних кораблів – убивчі для афалінів. Вони порушують здатність морських жителів орієнтуватись, слухаючи природні звуки в океані.

Також вкрай несприятливо позначилась на екології Чорного моря катастрофа на Каховській ГЕС. Вода з водосховища проходила крізь каналізації, підвали, вигрібні ями.

У Чорне море потрапили фекалії та відходи сільськогосподарських підприємств, збудники багатьох інфекційних хвороб, нафтопродукти, пластик та будівельне сміття.

На фото загиблі дельфіни Афаліна на берегах моря в нацпарку і за його межами.

Це також збільшило кількість випадків самовикидання дельфінів на берег.

Агентство Телевидения Новости