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Влагостойкие обои: существуют ли они на самом деле

Выбор фотообоев в ванную, как правило, непростой, поскольку необходимо определить модель, на которую не воздействует влага и пар. Для этого на их поверхность дополнительно наносят защитный слой. Такие модели можно приобрести фотообои в ванную в Лакшери Текстиль.

Влагостойкие обои: существуют ли они на самом деле

Выбор фотообоев в ванную, как правило, непростой, поскольку необходимо определить модель, на которую не воздействует влага и пар. Для этого на их поверхность дополнительно наносят защитный слой. Такие модели можно приобрести фотообои в ванную в Лакшери Текстиль. Заказ оформляется под индивидуальные размеры. 

Влагостойкие обои: существуют ли они на самом деле

Преимущества влагостойкий обоев
Фотообои с защитным слоем легко переносят очистку загрязненных мест. Для этой цели можно использовать влажную губку или мягкую тряпку без применения моющих средств. 

Основные позитивные качества влагостойких фотообоев:

- удобны при наклеивании на стену;

- имеют вид единого полотна; 

- быстро наносятся на стены;

- хорошо держат тепло;

- не растягиваются и не набухают при намокании; 

- устойчивы к мытью;

- пропускают пар.

Изготовлены из экологически чистого материала, поэтому не выделяют вредных веществ и не загрязняют планету. 

Влагостойкие обои: существуют ли они на самом деле

Почему стоит выбрать фотообои для отделки ванной
Поскольку фотообои для санузла дополнительно покрыты защитным слоем от негативного воздействия влаги и пара, то их преимущества проявляются точно так же как и в других комнатах:

- большой ассортимент моделей;

- четкость линий и яркость краски; 

- единое полотно.

Фотообои позволят реализовать в жизнь самые смелые идеи. Только представьте, что в ванной будут изображены песчаный пляж, игривые дельфины, закат и другие релаксирующие изображения. Именно фотообои смогут передать наиболее реалистичную картинку. А также продемонстрировать оригинальный и изысканный вкус владельца жилья. Для гармоничного интерьера рекомендуется выделить акцентную стену и нанести на нее самую яркую картинку, а остальные украсить обоями пастельных тонов. 

Выбирайте роскошные модели в каталоге Лакшери Текстиль. 

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