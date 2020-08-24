Влагостойкие обои: существуют ли они на самом деле
Выбор фотообоев в ванную, как правило, непростой, поскольку необходимо определить модель, на которую не воздействует влага и пар. Для этого на их поверхность дополнительно наносят защитный слой. Такие модели можно приобрести фотообои в ванную в Лакшери Текстиль.
Выбор фотообоев в ванную, как правило, непростой, поскольку необходимо определить модель, на которую не воздействует влага и пар. Для этого на их поверхность дополнительно наносят защитный слой. Такие модели можно приобрести фотообои в ванную в Лакшери Текстиль. Заказ оформляется под индивидуальные размеры.
Преимущества влагостойкий обоев
Фотообои с защитным слоем легко переносят очистку загрязненных мест. Для этой цели можно использовать влажную губку или мягкую тряпку без применения моющих средств.
Основные позитивные качества влагостойких фотообоев:
- удобны при наклеивании на стену;
- имеют вид единого полотна;
- быстро наносятся на стены;
- хорошо держат тепло;
- не растягиваются и не набухают при намокании;
- устойчивы к мытью;
- пропускают пар.
Изготовлены из экологически чистого материала, поэтому не выделяют вредных веществ и не загрязняют планету.
Почему стоит выбрать фотообои для отделки ванной
Поскольку фотообои для санузла дополнительно покрыты защитным слоем от негативного воздействия влаги и пара, то их преимущества проявляются точно так же как и в других комнатах:
- большой ассортимент моделей;
- четкость линий и яркость краски;
- единое полотно.
Фотообои позволят реализовать в жизнь самые смелые идеи. Только представьте, что в ванной будут изображены песчаный пляж, игривые дельфины, закат и другие релаксирующие изображения. Именно фотообои смогут передать наиболее реалистичную картинку. А также продемонстрировать оригинальный и изысканный вкус владельца жилья. Для гармоничного интерьера рекомендуется выделить акцентную стену и нанести на нее самую яркую картинку, а остальные украсить обоями пастельных тонов.
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