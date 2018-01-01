Во Франции ураган обесточил 40 тысяч домов

На северо-западе Франции в Бретани из-за урагана Кармен 40 тысяч домов остались без электроэнергии.

Об этом сообщил RFI.

Порывы ветра в регионе достигали 130 километров в час. В 45 департаментах введен оранжевый уровень опасности.

По прогнозам метеорологов, 1 января ураган будет продвигаться на восток Франции. Скорость ветра будет усиливаться и может достичь 140 километров в час. Ураган достигнет и парижского региона Иль-де-Франс, где скорость порывов ветра может быть 90 километров в час.

Ураган Кармен стал третьим за месяц во Франции. По мнению синоптиков, он по силе будет похож на ураган Брюно, который в декабря 2017 года привел к многочисленным разрушениям и лишил без электроэнергии 23 000 домов.

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