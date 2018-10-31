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Во время обстрела журналист записал прощальное обращение для матери и чудом выжил

Во время обстрела журналист записал прощальное обращение для матери и чудом выжил

Журналист индийского телеканала Doordarshan Мор Мукут Шарм записал предсмертное видеообращение к матери во время обстрела, в который попала съемочная группа. В итоге мужчина остался в живых.

Об этом сообщает Корреспондент.

Позднее телеканал опубликовал записанное журналистом видео на Twitter канале. Трогательный ролик привлек внимание тысяч пользователей Сети.

"Он думал, что это его последние секунды жизни. Но он выжил. Новостной видеожурналист Doordarshan Мор Мукут Шарм поделился своими душераздирающими мучениями во время подлой атаки наксалитов (вооруженной группировки. - Ред.)", - отмечено  в комментарии к видео.

В ролике показано, как Мор Мукут Шарм лежит на земле  и говорит на камеру о любви к матери. В тот момент он верил, что будет убит в ходе обстрела.

В итоге журналист остался в живых, однако оператор канала был убит, как и два местных полицейских.

 

Во время обстрела журналист записал прощальное обращение для матери и чудом выжил

Во время обстрела журналист записал прощальное обращение для матери и чудом выжил

Источник: golos.ua

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