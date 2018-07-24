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Водоканал поблагодарил Светличную за решение проблемы с хлором

Водоканал поблагодарил Светличную за решение проблемы с хлором

Руководитель КП "Харьковводоканал" Виталий Панов поблагодарил председателя Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Юлию Светличную  за решение проблемы с поставками хлора. 24 июля глава ХОГА посетила харьковское коммунальное предприятие. Она встретилась с коллективом "Харьковводоканала", провела совещание с руководством и личный прием граждан.

Одной из тем, затронутых в ходе совещания, стал вопрос обеспечения предприятия жидким хлором для обеззараживания воды.

"Хочу поблагодарить Юлию Александровну от всего трудового коллектива и, думаю, и от жителей города Харькова и Харьковской области за разрешение той ситуации, которая держала нас в напряжении больше месяца, - обратился к главе ХОГА генеральный директор КП "Харьковводоканал" Виталий Панов. - Вы все знаете, что была огромная проблема с поставками жидкого хлора, что ставило под угрозу водоснабжение полуторамиллионного города и части Харьковской области. Юлия Александровна лично взяла эту ситуацию под контроль, договорилась с премьер-министром, с вице-премьером, мы работали в тесном контакте. На сегодня я могу заверить и вас, и всех харьковчан, что эта ситуация вошла в плановый режим".

Панов также подчеркнул значимость работы, которую проводит Харьковская ОГА по финансированию заполнения Краснопавловского водохранилища. "Это позволит обеспечить надежность водоснабжения потребителей города Харьков и Харьковской области и предотвратить серьезные последствия, связанные с экологической обстановкой в области", - отметил директор КП "Харьковводоканал".

Слова благодарности в адрес руководства области прозвучали и за принятое впервые за 10 последних лет решение о финансировании из областного бюджета реконструкции участка одного из коллекторов в Харькове.

Глава ХОГА, в свою очередь, отметила работу коллектива КП "Харьковводоканал" в ситуации, связанной с нехваткой хлора. "Все включились. Слаженно и четко сделали все, чтобы не допустить в Харькове чрезвычайной ситуации. Я благодарна вам за это, - сказала Светличная, обращаясь к работникам и руководству предприятия. - Организация работы и взаимодействие со всеми органами власти дали нам возможность предупредить те последствия, которые могли возникнуть в городе Харьков. На сегодня предприятие работает в штатном режиме".

Руководитель области также отметила, что системная работа по развитию сферы ЖКХ в области продолжится. В том числе, внимание будет уделяться и коммунальным предприятиям города Харьков.

Источник: http://www.sq.com.ua

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