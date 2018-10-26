Vogue оказался в центре скандала

Американский Vogue оказался в центре нового скандала. Виной тому стали фотографии модели Кендалл Дженнер с прической в африканском стиле.

Издание опубликовало два снимка в своем инстаграме для промокампании 15-й годовщины премии CFDA (Совета модельеров Америки) и Vogue Fashion Fund, на которых позировали модели Кендалл Дженнер и Имаан Хаммам.

Для съемки Дженнер сделали прическу в стиле афро, а Хаммам выпрямили волосы. Пользователи соцсети тут же увидели в снимках проблему культурной апроприации.

Источник: http://changeua.com

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