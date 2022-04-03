Войнович, предложивший свою версию гимна россии, угадал очень многое

Оказывается, Владимир Войнович в свое время предложил свою версию гимна россии. Написано это было давно и было предложено в качестве альтернативного варианта текста гимна россии на голосование в Государственной Думе 07.03.2001 г.

Ну что можно сказать, Войнович угадал очень многое, но действительность превзошла самые смелые предположения...

Распался навеки союз нерушимый, Стоит на распутье великая Русь... Но долго ли будет она неделимой Я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, Спустившись с вершин коммунизма, народ Под флагом трехцветным с орлом двухголовым И гимном советским шагает вразброд.

Припев: Славься, отечество наше привольное, Славься, послушный российский народ, Что постоянно меняет символику И не имеет важнее забот.

Когда-то под царскою властью мы жили, Но вот наступила заря Октября. Мы били буржуев и церкви крушили, А также поставили к стенке царя. Потом его кости в болоте достали, Отправили в Питер на вечный покой. Простите, товарищи Ленин и Сталин, За то, что дошли мы до жизни такой.

Припев.

Сегодня усердно мы Господа славим И Ленину вечную славу поем. Дзержинского скоро на место поставим,– Тогда уж совсем хорошо заживем. Всем выдадим всё: офицерам - квартиры, Шахтерам – зарплату, почёт - старикам. А злых террористов замочим в сортире, Врагам-олигархам дадим по мозгам.

Припев.

Коррупционеров отправим в Бутырку, Чтоб знали насколько закон наш суров. Зато мужикам раздадим по бутылке, А бабам на выбор дадим мужиков Символику примем, заплатим налоги, И к светлой заре по прямому пути Вот только б опять дураки и дороги Нам не помешали до цели дойти