Волонтери продовжують рятувати дітей-сиріт Харківщини

Сьогодні дитячий будинок сімейного типу у повному складі вихованців та вихователів переїхав до Чернівців.

Відповідальність за транспортування, проживання, харчування та всі побутові потреби нових переселенців повністю взяла на себе команда волонтерів на чолі з Юрієм Гордієнко, президентом міжнародної академії захисту прав людини. На забезпеченні цієї волонтерської команди вже є 6 дитячих будинків сімейного типу, вихованці центру соціально-психологічної реабілітації та багатодітні родини Тарновських та Астахових.

Волонтери вже надали допомогу більш них 200 дітям. Вихованців кількох дитячих будинків та багатодітних родин евакуюють в Чернівецьку область. А зворотнім рейсом на Харківщину доставляють медикаменти та продукти харчування.

Волонтери готові допомагати в організації евакуації дітям, які зараз знаходяться в небезпеці та вдячні за будь-яку допомогу небайдужих українців. Телефон для зв’язку із волонтерською групою +380976160000

Агентство Телевидения Новости