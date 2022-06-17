Євробачення-2023 може пройти у Великій Британії замість України

Організатори «Євробачення» повідомили, що наступне шоу не відбудеться в Україні через повномасштабну війну. «Євробачення-2023» можуть провести у Великій Британії, яка цьогоріч посіла 2 місце на пісенному конкурсі.

Про це йдеться у заяві Європейської спілки радіомовлення і телебачення (EBU), пише hromadske.ua.

Там зазначили, що необхідні для організації пісенного конкурсу «гарантії безпеки та телерадіостанції» не можуть бути забезпечені українським мовником.

У EBU подякували UA.Суспільне за «співпрацю та відданість дослідженню всіх сценаріїв» щодо проведення наступного конкурсу після перемоги України та «розділяють розчарування», що конкурс відбудеться не в Україні.

Організатори розпочнуть переговори з британським мовником BBC щодо проведення наступного «Євробачення» у Великій Британії, оскільки на цьогорічному конкурсі країна посіла 2 місце.

Також у EBU нагадали, що «Євробачення» – це одне із найскладніших телевізійних шоу у світі, над яким працюють тисячі людей.

Що передувало?

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 3 червня заявив, що не має сумніву, що «Євробачення-2023» відбудеться в Україні. Водночас він не виключав, що деякі умови доведеться змінити.

«У нас немає сумнівів, що воно («Євробачення» – ред.) має відбуватися в Україні. Єдине, що ніхто до цього не проводив «Євробачення» під час війни», – зауважив він.

Перемога України

Український гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022» з піснею «Стефанія». Лідер гурту Олег Псюк присвятив композицію своїй мамі. Це третя перемога України в цьому конкурсі за весь час – після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му.

Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя з «Азовсталі». А після оголошення результатів фронтмен Kalush Orchestra зі сцени подякував світу за підтримку України та проскандував «Слава Україні!»

Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія з 466 балами, а третє – Іспанія (459 балів). росію та Білорусь із конкурсу дискваліфікували.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що Україна зробить усе, аби прийняти пісенний конкурс «Євробачення» у відбудованому українському Маріуполі.

Агентство Телевидения Новости