Встати на годину раніше: Україна переходить на літній час

У ніч проти неділі, 27 березня, Україна переведе стрілки годинників уперед та почне жити за літнім часом.

Відповідне рішення ухвалене Кабінетом міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Таким чином, 27 березня о 3 годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на 1 годину вперед.

Згідно з документом зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий час.

Торік у Верховній раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Тодішній віцеспікер Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт про єдиний час. Він заявив, що скасування "літнього" часу "сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищить працездатність населення". Натомість опоненти такої новації згадували про те, що влітку зранку буде дуже рано світати й рано вечоріти, а також "розсинхронізує" в часі Україну з ЄС.

Источник: suspilne.media

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