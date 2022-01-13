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Выбираем холодильник Горенье

Холодильники Горенье хорошо известны на отечественном рынке бытовой техники. Их главным достоинством является большой ассортимент моделей: от бюджетных до премиум-класса. А внушительный разброс цен позволяет каждому покупателю подобрать себе технику, не выходя за рамки запланированного бюджета.

Выбираем холодильник Горенье

Разработчики Горенье учли в своей работе все мелочи, выпустив на рынок по-настоящему удобную и комфортную в эксплуатации технику.

Критерии выбора

Холодильники Горенье полностью отвечают мировым стандартам качества, экологичности и безопасности. В них не используется фреон, а уровень шума компрессоров не превышает установленной нормы.

Решив купить холодильник Горенье, следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Функциональность. В зависимости от модели холодильник может быть оснащен множеством технических решений, начиная от системы обеззараживания воздушных масс и заканчивая контурной подачей холодного воздуха в отделения.
  • Энергопотребление. Все холодильники словенского бренда имеют минимальный класс потребления – А. Модели класса А++ способны экономить до 50% электроэнергии в сравнении со стандартной техникой.
  • Дизайн. Вся техника Горенье выделяется необычным дизайном. Ретро-стиль, оригинальные ручки холодильников и яркие цвета – делают изделия от словенского бренда привлекательными для покупателей.
  • Удобство эксплуатации. Внутренне наполнение организовано таким образом, что может хранить достаточно большой объем продуктов. 
  • Простота ремонта. Наличие запчастей и комплектующих значительно упрощает ремонтные работы.
Выбираем холодильник Горенье

Компания Горенье сегодня является владельцем большого количества патентов. Она признана одним из лучших разработчиков и производителей бытовой техники в Европе. 

Каждая модель удивляет либо наполнением, либо практичностью, либо внешним дизайном, или же всем сразу. При этом стоимость большинства холодильников Горенье ниже, чем аналогов корейского и немецкого производства.

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